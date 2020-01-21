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Ван Дейк: Парни, сколько можно брать у нас интервью… Поговорим в конце сезона

Англия
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Концентрация уровня "мерсисайдцы"

Ван Дейк: Парни, сколько можно брать у нас интервью… Поговорим в конце сезона
Новина українською

"Манчестер Сити" отстает от "Ливерпуля" на 16 зачетных пунктов. Тем не менее, в лагере команды Клоппа все сохраняют спокойствие – особенно лидер обороны Вирджил Ван Дейк. Цитирует голландца Sky Sports.

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"Парни, сколько можно брать у нас интервью… (улыбается). Мы каждый раз отвечаем вам одинаково: никто в "Ливерпуле" не может отрицать, что команда находится в отличной ситуации, но сейчас это ничего не значит. Поговорим в конце сезона".

"Все вовлечены в этот успех: у нас фантастический голкипер, защитники делают свою работу, хавбеки и тройка впереди – также часть коллектива. Мы рады, что нам удается сохранять свои ворота сухими. "Вулвз"? Нам будет непросто, мы очень уважаем соперника, у них отличный менеджер".

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В статье: Ливерпуль Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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