Ван Дейк: Парни, сколько можно брать у нас интервью… Поговорим в конце сезона

"Манчестер Сити" отстает от "Ливерпуля" на 16 зачетных пунктов. Тем не менее, в лагере команды Клоппа все сохраняют спокойствие – особенно лидер обороны Вирджил Ван Дейк. Цитирует голландца Sky Sports.

"Парни, сколько можно брать у нас интервью… (улыбается). Мы каждый раз отвечаем вам одинаково: никто в "Ливерпуле" не может отрицать, что команда находится в отличной ситуации, но сейчас это ничего не значит. Поговорим в конце сезона".