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Экс-игрок Арсенала: В случае с травмой Рашфорда, Сульшер думал больше о себе, чем о здоровье Маркуса

Англия
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Экс-игрок Арсенала: В случае с травмой Рашфорда, Сульшер думал больше о себе, чем о здоровье Маркуса
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Бывший нападающий национальной сборной Англии и лондонского "Арсенала" Иан Райт раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера после травмы форварда "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда. Цитирует Райта BBC.

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"Сульшер сказал, что он знал о травме Рашфорда и выпустил его на матч с "Вулверхэмптоном". Теперь Маркус пропустит около 3 месяцев. Оле сейчас под сильным давлением, ему нужно вернуть команду на вершину. Получается, что в случае с травмой англичанина, норвежец больше думал о себе, чем о здоровье игрока. Теперь "Манчестер Юнайтед" потерял одного из самых перспективных и важных игроков".

22-летний футболист усугубил повреждение в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). В текущем сезоне Маркус забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Иан Райт
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