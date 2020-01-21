Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Арсенала: В случае с травмой Рашфорда, Сульшер думал больше о себе, чем о здоровье Маркуса
На связи Иан Райт
Бывший нападающий национальной сборной Англии и лондонского "Арсенала" Иан Райт раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера после травмы форварда "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда. Цитирует Райта BBC.
"Сульшер сказал, что он знал о травме Рашфорда и выпустил его на матч с "Вулверхэмптоном". Теперь Маркус пропустит около 3 месяцев. Оле сейчас под сильным давлением, ему нужно вернуть команду на вершину. Получается, что в случае с травмой англичанина, норвежец больше думал о себе, чем о здоровье игрока. Теперь "Манчестер Юнайтед" потерял одного из самых перспективных и важных игроков".
22-летний футболист усугубил повреждение в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). В текущем сезоне Маркус забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.