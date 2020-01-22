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Монструозный Хендерсон и появление Зинченко. Шеффилд – Ман Сити 0:1. Обзор матча и видео гола
Мастер Агуэро все решил
"Манчестер Сити" вывез 3 очка из Шеффилда – ценой страданий Габриэла Жезуса и выхода Серхио Агуэро, который и стал автором единственного забитого мяча. Примечательно, что Дин Хердерсон, вратарь хозяев, уверенно спасал свою команду после многочисленных выстрелов футболистов гостей. Украинец Александр Зинченко действовал в центре поля. "Манчестер Сити" сокращает отрыв от "Ливерпуля" до 13 зачетных пунктов, но у Клоппа еще два матча в запасе.
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити".
Шеффилд. "Брэммел Лэйн".
"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Агуэро (73)
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