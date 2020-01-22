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Как сороки спаслись на 90+4' и 90+6'. Эвертон – Ньюкасл Юнайтед 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Два гола Лежена в концовке поединка

Как сороки спаслись на 90+4' и 90+6'. Эвертон – Ньюкасл Юнайтед 2:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Так иногда бывает: доминируешь весь поединок, забиваешь два гола в спокойном и заслуженном режиме, держишь все под контролем, но твой соперник просто не опускает руки, продолжает бороться и сопротивляться. Именно так случилось вчера на "Гудисон Парк". "Эвертон" не сумел удержать победу "благодаря" двум голам "Ньюкасла" в компенсированное время. Фантастическая, истинно английская, ничья.

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед".

Ливерпуль. "Гудисон Парк".

"Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:2

Голы: Кен (30), Кальверт-Льюин (54) – Лежен (90+4, 90+6)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл (Англия)
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