Как сороки спаслись на 90+4' и 90+6'. Эвертон – Ньюкасл Юнайтед 2:2. Обзор матча и видео голов

Так иногда бывает: доминируешь весь поединок, забиваешь два гола в спокойном и заслуженном режиме, держишь все под контролем, но твой соперник просто не опускает руки, продолжает бороться и сопротивляться. Именно так случилось вчера на "Гудисон Парк". "Эвертон" не сумел удержать победу "благодаря" двум голам "Ньюкасла" в компенсированное время. Фантастическая, истинно английская, ничья.

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед".

Ливерпуль. "Гудисон Парк".

"Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:2

Голы: Кен (30), Кальверт-Льюин (54) – Лежен (90+4, 90+6)