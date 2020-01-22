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Как сороки спаслись на 90+4' и 90+6'. Эвертон – Ньюкасл Юнайтед 2:2. Обзор матча и видео голов
Два гола Лежена в концовке поединка
Так иногда бывает: доминируешь весь поединок, забиваешь два гола в спокойном и заслуженном режиме, держишь все под контролем, но твой соперник просто не опускает руки, продолжает бороться и сопротивляться. Именно так случилось вчера на "Гудисон Парк". "Эвертон" не сумел удержать победу "благодаря" двум голам "Ньюкасла" в компенсированное время. Фантастическая, истинно английская, ничья.
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед".
Ливерпуль. "Гудисон Парк".
"Эвертон" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:2
Голы: Кен (30), Кальверт-Льюин (54) – Лежен (90+4, 90+6)