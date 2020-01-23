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Моуриньо: Челси выпускает Батшуайи, Сити меняет Жезуса на Агуэро, а у нас в запасе нет атакующих игроков

Англия
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Опять жалобы?

Моуриньо: Челси выпускает Батшуайи, Сити меняет Жезуса на Агуэро, а у нас в запасе нет атакующих игроков
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился своим мнением о победе над "Норвичем" (2:1) в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует менеджера "шпор" BBC.

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"Очень важная победа над сложным соперником. Мы можем винить только себя за наши проблемы во втором тайме. Я очень много думаю – думаю, думаю, а потом снова думаю. Я смотрю на запас, а у нас там нет атакующих игроков. Я вынужден был заменить Ламелу из-за усталости, но мы забили второй гол".

"Когда "Челси" хочет выиграть, то они выпускают Батшуайи. Когда "Сити" меняет Габриэла Жезуса, то у них выходит Агуэро. Нам не везет с травмами: вернулся Льорис, но сломался Уинкс. Кейн, Сиссоко уже в лазарете… Трансферы? Каждый человек в клубе хочет дать команде наилучшие условия. Мы общаемся каждый день".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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