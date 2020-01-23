Моуриньо: Челси выпускает Батшуайи, Сити меняет Жезуса на Агуэро, а у нас в запасе нет атакующих игроков

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился своим мнением о победе над "Норвичем" (2:1) в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует менеджера "шпор" BBC.

"Очень важная победа над сложным соперником. Мы можем винить только себя за наши проблемы во втором тайме. Я очень много думаю – думаю, думаю, а потом снова думаю. Я смотрю на запас, а у нас там нет атакующих игроков. Я вынужден был заменить Ламелу из-за усталости, но мы забили второй гол".