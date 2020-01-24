Кубок Англии. Руни не помог Дерби Каунти обыграть Нортхэмптон, КПР уступает Шеффилд Уинсдей

Кубок Англии. 1/16 финала

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Представитель Второй лиги (четвертого дивизиона Англии) оказал серьезное сопротивление Уэйну Руни и его новому клубу. Гости выглядели явным фаворитом, в игре доминировали и создали больше моментов, но свое преимущество не смогли реализовать в голы. Получился осторожный футбол. Повторный матч пройдет уже на поле "Дерби".

Стадион: Сиксфилдс (Нортхемптон)

Нортхемптон - Дерби Каунти 0:0

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Большую часть игрового времени в дуэли двух соперников, которые хорошо знают друг друга, проходила равная борьба. В Чемпионшипе 2019/20 "КПР" обыграл "Шеффилд" 2:1, теперь "Уинсдей" взял реванш. "Куинз Парк Рейнджерс", по всей видимости, делает ставку на основной турнир - чемпионат, сохранить прописку в турнире. А вот "Шеффилд" попробует пройти как можно дальше в Кубке. Это первая команда этого сезона, которая вышла в 1/8 финала КА.

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон)

Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уинсдей 1:2

Голы: Уэллс 90+4 - Фокс 43, Уиннал 90+1