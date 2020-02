Матч с Бернли стал для Озила 250-м в футболке Арсенала

Сегодня в рамках 25-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Бернли".

Атакующий полузащитник лондонского кулаб Месут Озил вышел на эту встречу в стартовом составе.

Этот матч стал для немецкого хавбека 250-м в футболке "Арсенала". Напомним, 31-летний Месут перешел в стан "канониров" из мадридского "Реала" в 2013-м году.

В нынешнем сезоне Озил принял участие в 14 матчах чемпионата Англии.

Congratulations, @MesutOzil1088! ????



Mesut is making appearance number 2️⃣5️⃣0️⃣ for us today! ????



〽️ #250ZIL pic.twitter.com/OhYmgZIIFT