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Матч с Бернли стал для Озила 250-м в футболке Арсенала

Англия
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31-летний немец перешел в лондонский клуб в 2013-м году

Матч с Бернли стал для Озила 250-м в футболке Арсенала
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Сегодня в рамках 25-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде сыграл в нулевую ничью с "Бернли".

Атакующий полузащитник лондонского кулаб Месут Озил вышел на эту встречу в стартовом составе.

Этот матч стал для немецкого хавбека 250-м в футболке "Арсенала". Напомним, 31-летний Месут перешел в стан "канониров" из мадридского "Реала" в 2013-м году.

В нынешнем сезоне Озил принял участие в 14 матчах чемпионата Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Бернли
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