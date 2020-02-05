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Игало пошел на снижение зарплаты ради перехода в МЮ
Очень хотел вернуться в Англию
В последние часы трансферного окна, "Манчестер Юнайтед" сумел провернуть трансфер Одиона Игало. Новичок "дьяволов" поделился о том, как проходил процесс переговоров.
"Практически в полночь были оформлены все документы, мы обсуждали последние детали аренды. Часто звонил телефон, многие клубы хотели меня подписать тогда. Но я четко сказал агенту, что хочу в "МЮ".
Он меня предупредил, что придется пойти на понижение зарплаты. Мне было все равно. Я хотел играть за "МЮ" и хотел, чтобы сделка состоялась. Остальное меня мало интересовало", - цитирует футболиста MUTV.
Дебютировать Игало за новый клуб сможет у17-го ферваля, в матче против "Челси". Клубы АПЛ ушли на небольшой перерыв.