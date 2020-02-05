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Игало пошел на снижение зарплаты ради перехода в МЮ

Англия
(1 голосов)

Очень хотел вернуться в Англию

Игало пошел на снижение зарплаты ради перехода в МЮ
UA-Футбол
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В последние часы трансферного окна, "Манчестер Юнайтед" сумел провернуть трансфер Одиона Игало. Новичок "дьяволов" поделился о том, как проходил процесс переговоров.

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"Практически в полночь были оформлены все документы, мы обсуждали последние детали аренды. Часто звонил телефон, многие клубы хотели меня подписать тогда. Но я четко сказал агенту, что хочу в "МЮ".

Он меня предупредил, что придется пойти на понижение зарплаты. Мне было все равно. Я хотел играть за "МЮ" и хотел, чтобы сделка состоялась. Остальное меня мало интересовало", - цитирует футболиста MUTV.

Дебютировать Игало за новый клуб сможет у17-го ферваля, в матче против "Челси". Клубы АПЛ ушли на небольшой перерыв.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
05.02.2020 в 20:40
Ігало пішов на зменшення(уменьшение) зарплати.
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