Игало пошел на снижение зарплаты ради перехода в МЮ

В последние часы трансферного окна, "Манчестер Юнайтед" сумел провернуть трансфер Одиона Игало. Новичок "дьяволов" поделился о том, как проходил процесс переговоров.

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"Практически в полночь были оформлены все документы, мы обсуждали последние детали аренды. Часто звонил телефон, многие клубы хотели меня подписать тогда. Но я четко сказал агенту, что хочу в "МЮ".

Он меня предупредил, что придется пойти на понижение зарплаты. Мне было все равно. Я хотел играть за "МЮ" и хотел, чтобы сделка состоялась. Остальное меня мало интересовало", - цитирует футболиста MUTV.

Дебютировать Игало за новый клуб сможет у17-го ферваля, в матче против "Челси". Клубы АПЛ ушли на небольшой перерыв.