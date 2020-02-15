Лэмпард – о Кепе: Важно лишь то, как игрок тренируется, а не за сколько он перешел в клуб

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что уже определился с голкипером на матч против "Манчестер Юнайтед" в понедельник.

"Кепа хорошо отреагировал, как я и ожидал. Мне не пришлось много разговаривать с ним. Я должен был принять это решение. Не имеет значения, кем ты пришел в клуб. Я не учитываю твою стоимость. Важно только то, как ты тренируешься.

Я не пытался устроить ему встряску. Я просто сделал лучший выбор на тот конкретный день. Я хочу, чтобы каждый правильно реагировал на такие вещи.

Я знаю, что он чувствовал. Это случалось и со мной в моей карьере, это неотъемлемая часть профессии футболиста. Я доволен его реакцией. Я поступаю с игроками так, как считаю правильным. Я открыт и прям с ними.

Кто выйдет в старте против "Юнайтед"? Я принял решение, и вы узнаете", — цитирует Лэмпарда Football.London.