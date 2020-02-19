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Робертсон: Мы не можем рассчитывать только на Энфилд

Англия
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Игрок отреагировал на поражение от Атлетико Мадрид

Робертсон: Мы не можем рассчитывать только на Энфилд
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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" со счётом 0:1.

"Нас ожидает пара важных матчей в чемпионате Англии, но мы ждём ответной игры с „Атлетико“. Но мы не можем рассчитывать только на „Энфилд“ и думать, что это поможет нам. Нам нужны наши фанаты. Нужно, чтобы они были такими же громкими, как обычно. Громче, чем бывают фанаты „Барселоны“ и „Реала“ дома. Такая атмосфера придаст нам дополнительные силы", — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

Ответная игра "Ливерпуль" — "Атлетико" состоится в Ливерпуле 11 марта.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Эндрю Робертсон
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