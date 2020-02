Ливерпуль получит чемпионский коридор на стадионе Сити? ВСЕ ЦИФРЫ, которые вчера обновили красные

Попытаемся вместить все победоносные факты о "красных" после вчерашнего, хоть и тяжелого, но успеха на "Энфилде" с "Вест Хэмом" в рамках 27-го тура АПЛ (3:2)в одном месте. Чемпионство ближе, чем вы думаете:

Команда Юргена Клоппа уже набрала в Премьер-лиге столько же очков (79), как и "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в сезон требла в 1999 году.

79 & 26 - @LFC have already won as many points this season as Man Utd's treble winners of 1998-99 (79), and as many league games as Arsenal's 2003-04 'invincibles' (26). Astounding. pic.twitter.com/n0RfT5R2Hk — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2020

"Ливерпуль" сумел повторить рекорд АПЛ по количеству домашних побед (21), обойдя свое же достижение в 1972 году (тогда команду тренировал Билл Шенкли).

21 - @LFC have won their last 21 home Premier League games, equalling the English top-flight record for consecutive home wins, set by the Reds themselves between January and December 1972 under Bill Shankly. Throwback. pic.twitter.com/IY6iE0pEaS — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2020

Теперь подопечным Клоппа осталось не проиграть 5 поединков, чтобы повторить рекорд "непобедимого" "Арсенала" – в период с 2003 по 2004 год "канониры" не проигрывали 49 матчей подряд. Интересно, что "Ливерпуль" уже выиграл 26 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне, как и "Арсенал" Венгера 16 лет назад.

Longest #PL unbeaten run:



4️⃣9️⃣ matches - Arsenal (2003/04)

4️⃣4️⃣ matches - Liverpool (2019/20)

4️⃣0️⃣ matches - Chelsea (2004/05) pic.twitter.com/vqL7c6JgGN — Premier League (@premierleague) February 25, 2020

Скажем и про "Манчестер Сити" – мерсисайдцы повторили рекорд установленный "горожанами" (2017 год, 18 побед подряд в сезоне).

18 - @LFC have won their last 18 Premier League games, equalling the all-time English top-flight record set by Manchester City between August-December 2017 (18). Juggernaut. pic.twitter.com/4upmlNHo2H — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2020

С момента своего дебюта в Премьер-лиге в августе 2014 года, Эндрю Робертсон оформил 27 результативных передач – это больше, чем любой другой защитник за это время.

27 - Since his Premier League debut in August 2014, Liverpool’s Andrew Robertson has registered 27 assists in the competition, more than any other defender in that time. Adventurous. pic.twitter.com/M1KZxbH1gV — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2020

Трент Александер-Арнольд – третий самый молодой автор 25 результативных передач в АПЛ. Отметка покорилась англичанину в возрасте 21 года и 140 дней – быстрее были только хавбек "Арсенала" Сеск Фабрегас (20 лет и 134 дня) и форвард "Эвертона" и "МЮ" Уэйн Руни (21 год и 63 дня).

The Scouser in our team ????



Two assists and the Man of the Match award, @trentaa98 ???? pic.twitter.com/LRAyCBanKy — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2020

А теперь самое интересное – чемпионские теории. Если "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" продолжат побеждать, то "красные" могут стать чемпионами 21 марта в матче с "Кристал Пэлас". Таким образом, мерсисайдцам хватит всего 4 победы. Если же "Ливерпуль" победит "Челси" в Кубке Англии, то матч с "Кристал Пэлас" перенесут. Тогда чемпионским поединком для "красных" станет встреча с "Манчестер Сити" на "Этихаде" 4 апреля. Если же произойдет вышеописанный расклад с 4 победами для "Ливерпуля" и "Сити", то "горожане" будут вынуждены устроить для Хендерсона и компании чемпионский коридор.