Мечты о чемпионском коридоре для Ливерпуля на Этихаде. Аудиомнение. Выпуск подкаста №12

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор центрального матча 23-го тура Английской Премьер-лиги. Куча рекордов "Ливерпуля", тройка Фирмино-Вейналдум-Алиссон как противоядие от прессинга "Манчестер Юнайтед", эгоизм Оле Сульшера в случае с травмой Маркуса Рашфорда и феноменальный Вирджил Ван Дейк – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.