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Мечты о чемпионском коридоре для Ливерпуля на Этихаде. Аудиомнение. Выпуск подкаста №12

Англия
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Мечты о чемпионском коридоре для Ливерпуля на Этихаде. Аудиомнение. Выпуск подкаста №12
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

Читайте такжеАлиссон – первый вратарь Ливерпуля за 10 лет с ассистом в АПЛ. Он рванул к Салаху через все поле

На повестке дня разбор центрального матча 23-го тура Английской Премьер-лиги. Куча рекордов "Ливерпуля", тройка Фирмино-Вейналдум-Алиссон как противоядие от прессинга "Манчестер Юнайтед", эгоизм Оле Сульшера в случае с травмой Маркуса Рашфорда и феноменальный Вирджил Ван Дейк – слушайте нас на YouTube, Castbox или Soundcloud.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Подкаст Аудиомнение
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