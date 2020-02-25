Мойес: Матчи с Ливерпулем и Сити не были большими для нас. Топ-поединки начинаются прямо сейчас

Менеджер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился своими впечатлениями от поражения "Ливерпулю" (2:3) в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует наставника BBC.

"Я доволен нашей игрой, футболисты проделали хорошую работу. Я разочарован тем, что после того, как мы оказались в таком положении, не смогли удержать ничью. Удачный рикошет сыграл против нас. У "Ливерпуля" огромный резерв сил ".

"Наши настоящие топ-матчи начинаются прямо сейчас. Матч с "Ливерпулем" не был большим, матч с "Манчестер Сити" тоже. Большие поединки – это следующие 8-10 недель. Верю, что мы будем играть лучше. Фабиански в порядке: если ты допускаешь ошибку, то нужно как можно быстрее ее преодолеть и не позволить этому повториться".