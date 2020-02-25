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Анри мечтает возглавить Арсенал

Англия
(1 голосов)

Сейчас он возглавляет клуб из МЛС

Анри мечтает возглавить Арсенал
Новина українською

Бывший форвард "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри, возглавляющий в настоящее время клуб MLS "Монреаль Импэкт", сообщил, что хотел бы однажды возглавить "Арсенал".

"Я действительно мечтаю возглавить "Арсенал", но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что всё это сбудется. Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этого клуба. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера", — приводит слова Анри Metro со ссылкой на Canal Plus.

Тьерри Анри выступал за "Арсенал" в период с 1999 по 2007 год. Нападающий сборной Франции забил более 250 голов за лондонский клуб. Анри выиграл с клубом семь трофеев, включая два титула английской Премьер-лиги.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тьерри Анри
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
25.02.2020 в 18:17
Спасибо за все, легенда, но тренером Арсенала не нужно, лучше возглавляй что-нибудь по проще.
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