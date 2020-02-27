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Арсеналу нужен полузащитник Атлетико - англичане готовы выплатить клаусулу игрока
Все будет зависеть от желание самого игрока
Игрок мадридского "Атлетико" Томас Партей заинтересовал "Арсенал". Информацию об этом передает Libertad Digital.
На данном переходе будет настаивать лично Микель Артета. "Канониры" серьезно взялись за дело и готовы выплатить сумму отступных за полузащитника - 50 миллионов евро.
Мадридский клуб не готов отпускать ключевого игрока, а потому планирует продлить с ним контракт. Томасу будет предложено более выгодное соглашение.
В этом сезоне на счету Партея 31 матч и 3 гола.
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