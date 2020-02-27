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Арсеналу нужен полузащитник Атлетико - англичане готовы выплатить клаусулу игрока

Англия
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Все будет зависеть от желание самого игрока

Арсеналу нужен полузащитник Атлетико - англичане готовы выплатить клаусулу игрока
UA-Футбол
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Игрок мадридского "Атлетико" Томас Партей заинтересовал "Арсенал". Информацию об этом передает Libertad Digital.

На данном переходе будет настаивать лично Микель Артета. "Канониры" серьезно взялись за дело и готовы выплатить сумму отступных за полузащитника - 50 миллионов евро.

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Мадридский клуб не готов отпускать ключевого игрока, а потому планирует продлить с ним контракт. Томасу будет предложено более выгодное соглашение.

В этом сезоне на счету Партея 31 матч и 3 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Томас Партей
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