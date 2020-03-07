Президент УЕФА призвал Англию отказаться от Кубка лиги вслед за Францией

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал Англию отказаться от Кубка лиги, чтобы уменьшить загруженность календаря.

"Кубок лиги не будет проводиться во Франции. Осталась только Англия. Я думаю, все знают, что отказаться от него было бы лучше для всех.

Проблема состоит в том, что через этот кубок вы финансируете множество клубов, которые находятся в не самом выгодном положении.

Я понимаю все это. Кроме того, англичане – это большие традиционалисты. Вам нравятся вещи, которые были актуальны целую вечность", – сказал Чеферин Daily Mail.