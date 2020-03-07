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МЮ определится с будущим Матича по окончанию сезона

Англия
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У клуба есть опция продления контракт в одностороннем порядке

МЮ определится с будущим Матича по окончанию сезона
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не воспользовался своей опцией по продлению на один год контракта с полузащитником Неманьей Матичем.

На старте этого сезона Матич не пользовался особым доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, однако травмы Поля Погба и Скотта Мактоминея помогли ему вернуться в стартовый состав.

В последние недели Неманья играл регулярно и, казалось, этим заработал право остаться на "Олд Траффорд" на следующий сезон. Матич выходил в старте на восемь из девяти последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиги, оставшийся пропустив из-за дисквалификации.

Однако Manchester Evening News стало известно, что "Юнайтед" не спешит принимать решение насчет будущего Матича. Технически у 31-летнего серба остается только четыре месяца по контракту.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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