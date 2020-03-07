Челси - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ

Накануне матча с "Челси" наставник "Эвертона" сделал громкое заявление, что хочет вывести свою команду в Лигу Чемпионов. Может из уст кого-то другого это вызвало бы улыбку, но Карло Анчелотти один из лучших специалистов в наше время, опытный тренер и живая легенда, человек, который не бросает своих слов на ветер. Постепенно "ириски" подтягиваются к верхней части турнирной таблицы, в декабре прошлого года 60-летний итальянец возглавил ливерпульский клуб и с тех пор у него в чемпионате только два поражения (от "Арсенала" и "Ман Сити") при четырех ничьих и пяти поражениях.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Челси 16:00 Эвертон

"Челси" в трех своих последних матчах имеет полный набор результатов – поражение от "Баварии" (0:3), ничья с "Борнмутом" (2:2) и победа над "Ливерпулем" (2:0). Стабильности не хватает команде Лэмпарда, но пока удается удерживать четвертую позиции в турнирной таблице АПЛ. В этом туре точно не смогут "синие" подняться выше, либо опуститься на пятое место.

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"Эвертон", если одержит победу в Лондоне, сможет войти в десятку лучших, а там недалеко и до лидирующей группы. Возможно, в этом сезоне "ириски" не выйдут в Лигу Чемпионов, но сейчас главное команде вернуть уверенность в своих силах и возможностях. Заложить фундамент будущих свершений.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Сделаем смелое предположение, что "Эвертон" не проиграет на "Стэмфорд Бридж". В четырех последних поединках "Челси" дважды уступил ливерпульскому клубу и дважды сыграл вничью. Последняя победа "синих" случилась еще в октябре 2017-го. Довольно неудобный соперник "Эвертон" для "аристократов", тем более, под руководством Карло Анчелотти. Прогноз: ничья 1:1.