Официально: Челси отправлен на карантин

Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Весь состав мужской команды "аристократов", тренерский штаб и работники отправлены на карантин.

Те, кто не имел близкого контакта с англичанином, вернутся к работе в ближайшие дни. Официальное заявление клуба гласит, что один из корпусов на тренировочной базе был закрыт, остальные части учебного центра и стадион работают в штатном режиме.

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Отмечается, что Хадсон-Одои чувствует себя хорошо и "надеется вернуться к тренировочному процессу как можно скорее". Пресс-служба "Челси" желает игроку скорейшего выздоровления.