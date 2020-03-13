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У главного тренера Арсенала диагностирован коронавирус

Англия
(2 голосов)

Похоже, что и АПЛ временно закроют

У главного тренера Арсенала диагностирован коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Позитивный результат теста пришел сегодня. Как сообщает официальный сайт клуба, все игроки и персонал, которые имели контакт с испанцем в недавнее время, будут временно изолированы.

В связи с подобным инцидентом, завтра состоится экстренное собрание, которое будет касаться возможности проведения будущих матчей.

Совсем недавно была информация, что 30-й тур АПЛ пройдет по графику, но теперь есть большие сомнения.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета коронавирус
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Комментарии (4)
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usup (Донецк)
13.03.2020 в 01:17
У футболиста Пауло Дибалы (Ювентус) обнаружили коронавирус.ЕВРО-2020 ппц (хотя до него еще много времени).А как будут доигрывать Еврокубки и чемпионаты?
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usup (Донецк)
13.03.2020 в 01:20
Хотя, пишут, что фейк.
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9thessh
13.03.2020 в 00:42
Это в изоляцию теперь надо и Вест Хэм и Портсмут. И там еще и у Лестера проблемы. Надо делать двух недельный перерыв в Англии.Всем здоровья.
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Dimka26 (Чернигов)
13.03.2020 в 00:36
ну это уже совсем конкретно
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