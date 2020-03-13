У главного тренера Арсенала диагностирован коронавирус

У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Позитивный результат теста пришел сегодня. Как сообщает официальный сайт клуба, все игроки и персонал, которые имели контакт с испанцем в недавнее время, будут временно изолированы.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

В связи с подобным инцидентом, завтра состоится экстренное собрание, которое будет касаться возможности проведения будущих матчей.

Совсем недавно была информация, что 30-й тур АПЛ пройдет по графику, но теперь есть большие сомнения.