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У главного тренера Арсенала диагностирован коронавирус
Похоже, что и АПЛ временно закроют
У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.
Позитивный результат теста пришел сегодня. Как сообщает официальный сайт клуба, все игроки и персонал, которые имели контакт с испанцем в недавнее время, будут временно изолированы.
Club statement: COVID-19— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020
В связи с подобным инцидентом, завтра состоится экстренное собрание, которое будет касаться возможности проведения будущих матчей.
Совсем недавно была информация, что 30-й тур АПЛ пройдет по графику, но теперь есть большие сомнения.