64-миллионный игрок Челси немного опозорился, пытаясь показать свою технику на камеру

Футболисты по-разному коротают время пока находятся на карантине из-за коронавируса. К примеру, Кристиан Пулишич хотел продемонстрировать свою технику на камеру.

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Однако что-то пошло не так. Американец сумел несколько раз набить мяч на ноге, после чего наступил на него и упал.

Christian Pulisic's first TikTok went well



(via christianmpulisic/TikTok) pic.twitter.com/jCm9YiTupl — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2020

Отметим, что прошлой зимой за него было заплаченно 64 миллиона евро. В сезоне он успел провести 23 матча и забить 6 голов.