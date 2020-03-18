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64-миллионный игрок Челси немного опозорился, пытаясь показать свою технику на камеру

Англия
(1 голосов)

Но не забоялся выложить это в интернет

64-миллионный игрок Челси немного опозорился, пытаясь показать свою технику на камеру
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты по-разному коротают время пока находятся на карантине из-за коронавируса. К примеру, Кристиан Пулишич хотел продемонстрировать свою технику на камеру.

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Однако что-то пошло не так. Американец сумел несколько раз набить мяч на ноге, после чего наступил на него и упал.

Отметим, что прошлой зимой за него было заплаченно 64 миллиона евро. В сезоне он успел провести 23 матча и забить 6 голов.

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В статье: Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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