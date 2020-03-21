  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Санчес, Фалькао и Вальдес - худшие трансферы МЮ после ухода Фергюсона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санчес, Фалькао и Вальдес - худшие трансферы МЮ после ухода Фергюсона

Англия
(1 голосов)

Лучшим признан переход Бруну Фернандеша. Погба получил 5 баллов

Санчес, Фалькао и Вальдес - худшие трансферы МЮ после ухода Фергюсона
Новина українською

Manchester Evening News оценил трансферы "Манчестер Юнайтед" в эпоху после ухода с поста главного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

Худшими в рейтинге стали: голкипер Виктор Вальдес, форвард Алексис Санчес и нападающий Радамель Фалькао. Эти футболисти получили по одному баллу.

По два балла: у атакующего полузащитника Анхеля Ди Марии, защитника Маркоса Рохо и хавбека Бастиана Швайнштайгера.

Лучший показатель у новоиспеченного полузащитника "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеша. Переход португальца был оценен в 9 баллов.

Примечательно, что трансфер Поля Погба получил оценку пять баллов.

Полный рейтинг Вы можете посмотреть на сайте английского издания Manchester Evening News

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Вальдес Бастиан Швайнштайгер Анхель Ди Мария Алекс Фергюсон Радамель Фалькао Поль Погба Алексис Санчес Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Manchester Evening News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...