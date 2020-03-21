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Санчес, Фалькао и Вальдес - худшие трансферы МЮ после ухода Фергюсона
Лучшим признан переход Бруну Фернандеша. Погба получил 5 баллов
Manchester Evening News оценил трансферы "Манчестер Юнайтед" в эпоху после ухода с поста главного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.
Худшими в рейтинге стали: голкипер Виктор Вальдес, форвард Алексис Санчес и нападающий Радамель Фалькао. Эти футболисти получили по одному баллу.
По два балла: у атакующего полузащитника Анхеля Ди Марии, защитника Маркоса Рохо и хавбека Бастиана Швайнштайгера.
Лучший показатель у новоиспеченного полузащитника "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеша. Переход португальца был оценен в 9 баллов.
Примечательно, что трансфер Поля Погба получил оценку пять баллов.
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