Санчес, Фалькао и Вальдес - худшие трансферы МЮ после ухода Фергюсона

Manchester Evening News оценил трансферы "Манчестер Юнайтед" в эпоху после ухода с поста главного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

Худшими в рейтинге стали: голкипер Виктор Вальдес, форвард Алексис Санчес и нападающий Радамель Фалькао. Эти футболисти получили по одному баллу.

По два балла: у атакующего полузащитника Анхеля Ди Марии, защитника Маркоса Рохо и хавбека Бастиана Швайнштайгера.

Лучший показатель у новоиспеченного полузащитника "Ман Юнайтед" Бруну Фернандеша. Переход португальца был оценен в 9 баллов.

Примечательно, что трансфер Поля Погба получил оценку пять баллов.

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