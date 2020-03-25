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Зидану нужен форвард Вулверхэмптона

Англия
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Француз считает, что именно Хименес сможет заменить Карима Бензема

Зидану нужен форвард Вулверхэмптона
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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.

Нападающий составит отличную пару с Каримом Бензема. Ранее сообщалось, что мадридцы недовольны сербом Лукой Йовичем, который перешел в клуб минувшим летом..

На счету 28-летнего мексиканца 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за "Вулверхэмптон" в сезоне-2019/20.

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Вулверхэмптон Реал (Мадрид) Рауль Хименес
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