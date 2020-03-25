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Зидану нужен форвард Вулверхэмптона
Француз считает, что именно Хименес сможет заменить Карима Бензема
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.
Нападающий составит отличную пару с Каримом Бензема. Ранее сообщалось, что мадридцы недовольны сербом Лукой Йовичем, который перешел в клуб минувшим летом..
На счету 28-летнего мексиканца 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за "Вулверхэмптон" в сезоне-2019/20.
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