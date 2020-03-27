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Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ - его не интересует трансфер в ПСЖ или Интер
Есть вероятность, что он окажется в Лондоне
Остается загадкой, в каком клубе Филиппе Коутиньо продолжит свою карьеру. "Бавария", за которую он играет на правах аренды, не будет его выкупать.
Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец хотел бы снова попробовать свои силы в Англии. Переход в "ПСЖ" или "Интер", которые считались претендентами, его не интересуют.
Отметим, что Коутиньо может оказаться в "Тоттенхэме". Существует вероятность, что он будет включен в сделку по Танги Ндомбеле, которого планирует подписать "Барселона".
В текущем сезоне на счету бразильского игрока 14 результативных действий в 30 матчах.