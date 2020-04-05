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Символическая сборная АПЛ от Sky Sports. Шесть игроков Ливерпуля, Де Брюйне и Варди
Английское издание уже составило свою сборную сезона
Все футбольные чемпионаты Европы ушли на карантин из-за пандемии коронавируса. Английский Sky Sports уже составил свою символическую сборную лучших игроков АПЛ сезона 2019/2020.
Голкипер: Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"), Джек О’Коннелл ("Шеффилд Юнайтед");
Полузащитники: Уилфред Ндиди ("Лестер"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
Нападающие: Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер").