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Символическая сборная АПЛ от Sky Sports. Шесть игроков Ливерпуля, Де Брюйне и Варди

Англия
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Английское издание уже составило свою сборную сезона

Символическая сборная АПЛ от Sky Sports. Шесть игроков Ливерпуля, Де Брюйне и Варди
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Все футбольные чемпионаты Европы ушли на карантин из-за пандемии коронавируса. Английский Sky Sports уже составил свою символическую сборную лучших игроков АПЛ сезона 2019/2020.

Голкипер: Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"), Джек О’Коннелл ("Шеффилд Юнайтед");

Полузащитники: Уилфред Ндиди ("Лестер"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

Нападающие: Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер").

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В статье: АПЛ
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Источник:
Sky Sports
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