У Кенни Далглиша диагностирован коронавирус

У сэра Кенни Далглиша диагностирован коронавирус. Информацию об этом подтвердила пресс-служба "Ливерпуля".

На данный момент у него не проявляется никаких симптомов. Сейчас, 69-летний Далглиш самоизолирован со своей семьей.

