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У Кенни Далглиша диагностирован коронавирус

Англия
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Легендарный игрок для "Ливерпуля"

У Кенни Далглиша диагностирован коронавирус
UA-Футбол
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У сэра Кенни Далглиша диагностирован коронавирус. Информацию об этом подтвердила пресс-служба "Ливерпуля".

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На данный момент у него не проявляется никаких симптомов. Сейчас, 69-летний Далглиш самоизолирован со своей семьей.

За свою игровую карьеру Кенни сумел завоевать 31 трофей. После этого он стал тренером и прибавил в коллекцию 11 кубков.

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В статье: Кенни Далглиш Ливерпуль коронавирус
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