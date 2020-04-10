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У Кенни Далглиша диагностирован коронавирус
Легендарный игрок для "Ливерпуля"
У сэра Кенни Далглиша диагностирован коронавирус. Информацию об этом подтвердила пресс-служба "Ливерпуля".
На данный момент у него не проявляется никаких симптомов. Сейчас, 69-летний Далглиш самоизолирован со своей семьей.
The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 10, 2020
За свою игровую карьеру Кенни сумел завоевать 31 трофей. После этого он стал тренером и прибавил в коллекцию 11 кубков.
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