История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН

Коронавирус – увы, главная тема последних нескольких недель в общественно-политической жизни Европы и всего мира в целом. Понятно, что не мог оставаться в стороне и спорт.

В этой новости предлагаем вам в режиме онлайн следить за тем, кто из известных спортсменов подхватил опасную заразу, как боролся с ней, какие меры предпринимались в отношении тех или иных инфицированных и многое-многое другое. Одним словом, такая себе история болезни спортивного мира. Неприятно, но не говорить об этом нельзя.

22-е февраля

В Китае коронавирус уже полноправно вступил в права, однако Европа заразу подцепила чуть позже. А футбольный мир впервые столкнулся с болезнью в конце февраля, когда стало известно, что один из футболистов любительского клуба из Ломбардии "Кодоньо" инфицирован. Сразу было принято решение отменить 40 любительских футбольных матчей в Италии. А клуб из Серии С "Пьяченца" отменил занятия в академии в целях предосторожности, поскольку некоторые воспитанники приезжают на тренировки из Кодоньо.

Далее пошло по восходящей вплоть до приостановления матчей Серии А и отмены некоторых еврокубковых поединков с участием итальянских команд.

10-е марта

В начале очередной еврокубковой недели о болезни заявил владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис. О том, что инфицирован, предприниматель написал на своей странице в Инстаграм. Соперник "Олимпиакоса" по 1/8-й финала ЛЕ "Вулверхэмптон" сразу попросил УЕФА об отмене матча, однако организаторы приняли решение провести его за закрытыми дверями.

Сам Эвангелос Маринакос изолирован и, как отмечал, тщательно выполняет указания врачей.

11-е марта

Положительный тест на коронавирус сдал защитник немецкого "Ганновера" Тибо Хюберс. После заражения он не контактировал с партнерами по команде, сейчас находится на карантине.

Примерно в то же время пришли результаты анализов Килиана Мбаппе. У него были симптомы болезни, но COVID-2019 к счастью не подтвердился.

12-е марта

А вот уже на следующий день стало известно, что инфицирован защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Сразу после этого свои тренировки отменил миланский "Интер". Очевидно, на карантине окажется и клуб "Ювентус" – в полном своем составе.

Как это случилось с "Реалом". 12-го марта "сливочные" официально ушли на карантин, ведь у одного из баскетболистов клуба (а клуб – это не только футбольная команда) был диагностирован опасный вирус. В тот же день были приостановлены матчи Ла Лиги, которые ранее планировали проводить при пустых трибунах на время эпидемии.

В этот же день поступила информация о том, что на неопределенный срок приостанавливается розыгрыш NBA. Причина – обнаруженный COVID-2019 в центрового "Юты" Руди Гобера. Как сообщили источники, баскетболист с момента заражения выходил на площадку с 34-я коллегами, среди которых и украинец Святослав Михайлюк.

Приостановили сезон и в Евролиге и Еврокубке.

Не обошла напасть и Формулу-1. "McLaren Racing не выступит на Гран-при Австралии. У сотрудника команды обнаружили коронавирус, тот мгновенно самоизолировался.

Под угрозой оказались самые престижные соревнования по биатлону и теннису, а также боксерские поединки.

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