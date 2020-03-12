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История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН

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Вы тренированный, богатый и знаменитый? Это не поможет...

История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН
UA-Футбол
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Коронавирус – увы, главная тема последних нескольких недель в общественно-политической жизни Европы и всего мира в целом. Понятно, что не мог оставаться в стороне и спорт.

В этой новости предлагаем вам в режиме онлайн следить за тем, кто из известных спортсменов подхватил опасную заразу, как боролся с ней, какие меры предпринимались в отношении тех или иных инфицированных и многое-многое другое. Одним словом, такая себе история болезни спортивного мира. Неприятно, но не говорить об этом нельзя.

История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН - изображение 1

22-е февраля

В Китае коронавирус уже полноправно вступил в права, однако Европа заразу подцепила чуть позже. А футбольный мир впервые столкнулся с болезнью в конце февраля, когда стало известно, что один из футболистов любительского клуба из Ломбардии "Кодоньо" инфицирован. Сразу было принято решение отменить 40 любительских футбольных матчей в Италии. А клуб из Серии С "Пьяченца" отменил занятия в академии в целях предосторожности, поскольку некоторые воспитанники приезжают на тренировки из Кодоньо.

Далее пошло по восходящей вплоть до приостановления матчей Серии А и отмены некоторых еврокубковых поединков с участием итальянских команд.

10-е марта

В начале очередной еврокубковой недели о болезни заявил владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис. О том, что инфицирован, предприниматель написал на своей странице в Инстаграм. Соперник "Олимпиакоса" по 1/8-й финала ЛЕ "Вулверхэмптон" сразу попросил УЕФА об отмене матча, однако организаторы приняли решение провести его за закрытыми дверями.

Сам Эвангелос Маринакос изолирован и, как отмечал, тщательно выполняет указания врачей.

История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН - изображение 2

11-е марта

Положительный тест на коронавирус сдал защитник немецкого "Ганновера" Тибо Хюберс. После заражения он не контактировал с партнерами по команде, сейчас находится на карантине.

История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН - изображение 3

Примерно в то же время пришли результаты анализов Килиана Мбаппе. У него были симптомы болезни, но COVID-2019 к счастью не подтвердился.

12-е марта

А вот уже на следующий день стало известно, что инфицирован защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Сразу после этого свои тренировки отменил миланский "Интер". Очевидно, на карантине окажется и клуб "Ювентус" – в полном своем составе.

История болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН - изображение 4

Как это случилось с "Реалом". 12-го марта "сливочные" официально ушли на карантин, ведь у одного из баскетболистов клуба (а клуб – это не только футбольная команда) был диагностирован опасный вирус. В тот же день были приостановлены матчи Ла Лиги, которые ранее планировали проводить при пустых трибунах на время эпидемии.

В этот же день поступила информация о том, что на неопределенный срок приостанавливается розыгрыш NBA. Причина – обнаруженный COVID-2019 в центрового "Юты" Руди Гобера. Как сообщили источники, баскетболист с момента заражения выходил на площадку с 34-я коллегами, среди которых и украинец Святослав Михайлюк.

Приостановили сезон и в Евролиге и Еврокубке.

Не обошла напасть и Формулу-1. "McLaren Racing не выступит на Гран-при Австралии. У сотрудника команды обнаружили коронавирус, тот мгновенно самоизолировался.

Под угрозой оказались самые престижные соревнования по биатлону и теннису, а также боксерские поединки.

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В статье: коронавирус
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