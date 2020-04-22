Италия
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Вратарь Аталанты во второй раз за месяц сдал положительный тест на коронавирус
Неизвестно, будет ли он готов к восстановлению сезона
Месяц назад вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас ситуация повторилась.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спустя 32 дня COVID-19 вновь подтвердился. На данный момент, он продолжает находится в самоизоляции у себя дома.
Маловероятно, что его допустят к тренировкам, которые должны быть возобновленны 4-го мая.
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