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Вратарь Аталанты во второй раз за месяц сдал положительный тест на коронавирус

Италия
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Неизвестно, будет ли он готов к восстановлению сезона

Вратарь Аталанты во второй раз за месяц сдал положительный тест на коронавирус
UA-Футбол
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Месяц назад вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас ситуация повторилась.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спустя 32 дня COVID-19 вновь подтвердился. На данный момент, он продолжает находится в самоизоляции у себя дома.

Маловероятно, что его допустят к тренировкам, которые должны быть возобновленны 4-го мая.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Марко Спортьелло коронавирус
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