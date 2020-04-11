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Возможный сценарий Серии А: 4 мая - возобновление тренировок, 31 мая - продолжение сезона
Конец сезона - до 3-го августа. Месяц отдыха и начало новой кампании в сентябре
Football Italia сообщает, что команды чемпионата Италии могут вернутся к тренировкам 4-го мая. В свою очередь продолжение сезона стоит ожидать 31-го мая.
По информации источника, 21-го мая руководство Серии А и представители клубов в формате видеоконференции будут обсуждать данное решение.
Если будет утвержден этот сценарий, то: команды будут играть каждые три дня, а итальянский футбольный сезон 2019/20 будет завершен до 3-го августа. После этого командам дадут месяц на подготовку к новому сезону. Старт сезона 2020/21 планируется на начало сентября.
Примечательно, что при этом вопрос о проведении матчей с зрителями даже не обсуждается пока.