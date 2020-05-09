Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирус, еще 9 игроков Атлетико уже переболели им

Защитник "Атлетико" Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирус, сообщает AS.

В марте бразилец имел симптомы COVID-19, однако давно не испытывает проблем со здоровьем. Тем не менее, его тест все еще показывает наличие вируса в организме.

Через 10 дней Лоди сдаст повторный анализ. В случае отрицательной пробы он сможет присоединиться к партнёрам на тренировочном поле.

Ещё у девяти игроков "Атлетико" были выявлены антитела коронавируса в крови, несмотря на то, что их тесты были негативными. Это означает, что они переболели им и более не заразны для остальных.