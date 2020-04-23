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Владелец клубов НБА и НХЛ выздоровел от коронавируса
Джеймс Долан справился с пандемией.
Владелец баскетбольных Нью-Йорк Никс и хоккейных Нью-Йорк Рейнджерс Джеймс Долан полностью выздоровел от коронавируса, сообщает ESPN.
Долану потребовалось более трех недель, чтобы преодолеть последствия заражения COVI-19.
Теперь владелец двух франшиз НБА и НХЛ хочет сдать плазму крови с антителами коронавируса.
Джеймс Долан был первой жертвой коронавируса среди владельцев клубов НХЛ или НБА.
Из-за пандемии COVID-19 сезоны в НХЛ и НБА прерваны с середины марта.
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