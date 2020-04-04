Вице-президент Барселоны болен коронавирусом

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заразился коронавирусом. Об этом сообщает Diario Sport.

57-летний функционер на данный момент находится дома на самоизоляции. Это второй случай заболевания COVID-19 в клубе. До того положительный тест на коронавирус дала проба скаута Андре Кюри.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может полностью урезать зарплатную ведомость игроков на время карантина.