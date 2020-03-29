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Отец известного британского боксера Энтони Ярда умер от коронавируса
Звездная потеря
Британский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд (19-1, 18 КО) сообщил, что его отец умер от коронавируса. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.
"Вчера мой отец умер от коронавируса. У него не было проблем со здоровьем.
Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще нахожусь в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Это действительно не стоит риска", - написал Ярд.
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