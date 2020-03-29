  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец известного британского боксера Энтони Ярда умер от коронавируса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец известного британского боксера Энтони Ярда умер от коронавируса

Бокс
(1 голосов)

Звездная потеря

Отец известного британского боксера Энтони Ярда умер от коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд (19-1, 18 КО) сообщил, что его отец умер от коронавируса. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера мой отец умер от коронавируса. У него не было проблем со здоровьем.

Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще нахожусь в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Это действительно не стоит риска", - написал Ярд.

Отец известного британского боксера Энтони Ярда умер от коронавируса - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Ярд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...