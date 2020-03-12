У защитника Ювентуса обнаружен коронавирус

У защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальная пресс-служба туринского клуба.

По их информации, футболист, в соотвествии всем законам будет изолирован в ближайшее время. Также ведется перепись всех людей, с которыми он контактировал в последнее время.

Напомним, что сейчас в Италии более 10 тысяч зараженных опасной болезнью. Из них скончалось более шестиста.