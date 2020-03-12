Италия
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У защитника Ювентуса обнаружен коронавирус
Информацию подтвердил сам клуб
У защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальная пресс-служба туринского клуба.
По их информации, футболист, в соотвествии всем законам будет изолирован в ближайшее время. Также ведется перепись всех людей, с которыми он контактировал в последнее время.
Comunicazione urgente, calciatore positivo al COVID-19https://t.co/F8GPmlOBaU pic.twitter.com/dk4hJQ20EB— JuventusFC (@juventusfc) March 11, 2020
Напомним, что сейчас в Италии более 10 тысяч зараженных опасной болезнью. Из них скончалось более шестиста.
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
12.03.2020 в 00:35
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