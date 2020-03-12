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У защитника Ювентуса обнаружен коронавирус

Италия
(1 голосов)

Информацию подтвердил сам клуб

У защитника Ювентуса обнаружен коронавирус
UA-Футбол
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У защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальная пресс-служба туринского клуба.

По их информации, футболист, в соотвествии всем законам будет изолирован в ближайшее время. Также ведется перепись всех людей, с которыми он контактировал в последнее время.

Напомним, что сейчас в Италии более 10 тысяч зараженных опасной болезнью. Из них скончалось более шестиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Даниэль Ругани коронавирус
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
12.03.2020 в 00:35
Думаю Серия А в этом сезоне уже все. Та и с такими темпами мировой футбол наверное будет приостановлен тоже...
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