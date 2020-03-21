Траур в Аталанте. Умерли бывший скаут и массажист клуба

Официальный сайт "Аталанты" сообщил о смерти двух бывших сотрудников: скаута Брогни и массажиста Поссенти.

"Президент Антонио Перкасси и вся семья "Аталанты" оплакивают смерть Альбино Брогни и Северино Поссенти. Сердечные соболезнования для всей "Аталанты", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Альбино Брогни был скаутом в молодежном секторе, занимал различные должности в течение почти тридцати лет, в то время как Северино Поссенти на протяжении многих лет был массажистом детских команд. Две важные фигуры, которые со страстью и самоотдачей внесли свой вклад в рост нашей молодежи.