Баскетбол
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В Евролиге зафиксирован первый случай коронавируса
Пандемия поразила и европейский баскетбол.
Турецкий Фенербахче официально сообщил, что один баскетболист и три сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус.
Фенербахче стал первым клубом Евролиги со случаями пандемии COVID-19.
Фенербахче в регулярном чемпионате Евролиги занимает восьмое место с показателем 13-15.
Из-за коронавируса сезон в Евролиге был приостановлен в середине марта.
Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус подхватил баскетболист сборной Украины.
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