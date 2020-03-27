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В Евролиге зафиксирован первый случай коронавируса

Баскетбол
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Пандемия поразила и европейский баскетбол.

В Евролиге зафиксирован первый случай коронавируса
Новина українською

Турецкий Фенербахче официально сообщил, что один баскетболист и три сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

Фенербахче стал первым клубом Евролиги со случаями пандемии COVID-19.

Фенербахче в регулярном чемпионате Евролиги занимает восьмое место с показателем 13-15.

Из-за коронавируса сезон в Евролиге был приостановлен в середине марта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус подхватил баскетболист сборной Украины.

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В статье: баскетбольная Евролига БК Фенербахче коронавирус
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