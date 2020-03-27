Ключевой игрок сборной Украины заболел коронавирусом

На своей странице в Instagram форвард испанской Фуэнлабрады и сборной Украины рассказал о своем самочувствии.

"Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я еще нахожусь в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще и односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым.

Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета.

На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницу, у меня снова вернулась температура 38,4. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города. На третий день в больнице, мне начали колоть антибиотики. Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты.

В понедельник на этой неделе, у меня взяли еще 2 теста. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, то он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда я перестану быть носителем и смогу вернуться домой", - написал Бобров.

Бобров в сезоне 2019-2020 в рамках испанской Лиги АСB провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 7,3 очка и 3,2 подбора.

В конце февраля Вячеслав провел два матча за сборную Украины в отборе на Евробаскет-2021. Форвард набрал 11 очков в победной игре с Австрией (88:73), а в домашнем матче с Венгрией (60:62) принес команде 12 баллов.