Вторая лига
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В ровенском Вересе зафиксирован случай коронавируса
Не среди футболистов
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин во время выступления на Совете лиг ПФЛ, сообщил, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на COVID-19.
Ситуация на Ровенщине, по его словам, непростая.
У нас, например, слава Богу, в спортивной части заболевания нет, а вот в административной - есть человек, у которого положительный тест.
Напомним, что вчера на той же Раде лиг ПФЛ было принято решение о досрочном завершении чемпионата во Второй лиге из-за мировой пандемии COVID-19.
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Источник:Sport Arena
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