В ровенском Вересе зафиксирован случай коронавируса

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин во время выступления на Совете лиг ПФЛ, сообщил, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на COVID-19.

Ситуация на Ровенщине, по его словам, непростая.

У нас, например, слава Богу, в спортивной части заболевания нет, а вот в административной - есть человек, у которого положительный тест.

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Напомним, что вчера на той же Раде лиг ПФЛ было принято решение о досрочном завершении чемпионата во Второй лиге из-за мировой пандемии COVID-19.