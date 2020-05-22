  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. В ровенском Вересе зафиксирован случай коронавируса
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ровенском Вересе зафиксирован случай коронавируса

Вторая лига
(1 голосов)

Не среди футболистов

В ровенском Вересе зафиксирован случай коронавируса
Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин во время выступления на Совете лиг ПФЛ, сообщил, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на COVID-19.

Ситуация на Ровенщине, по его словам, непростая.

У нас, например, слава Богу, в спортивной части заболевания нет, а вот в административной - есть человек, у которого положительный тест.

Читайте такжеВерес показал, как идет реконструкция стадиона Авангард

Напомним, что вчера на той же Раде лиг ПФЛ было принято решение о досрочном завершении чемпионата во Второй лиге из-за мировой пандемии COVID-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига ПФЛ Верес (Ровно) Иван Надеин коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...