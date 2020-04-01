Все игроки Бруклин Нетс излечились от коронавируса

Все игроки "Бруклина" не имеют симптомов коронавируса на текущий момент. Об этом сообщил генеральный менеджер "Нетс" Шон Маркс.

Напомним, первым из игроков НБА, у которого было выявлено заражение коронавирусом, стал центровой "Юты Джаз" Руди Гобер, затем болезнь была диагностирована у его напарника по команде Донована Митчелла. 17 марта стало известно, что четыре игрока "Бруклина", включая Кевина Дюранта, заразились коронавирусом.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте.