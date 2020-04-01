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Все игроки Бруклин Нетс излечились от коронавируса
Первым заразился Руди Гобер
Все игроки "Бруклина" не имеют симптомов коронавируса на текущий момент. Об этом сообщил генеральный менеджер "Нетс" Шон Маркс.
Напомним, первым из игроков НБА, у которого было выявлено заражение коронавирусом, стал центровой "Юты Джаз" Руди Гобер, затем болезнь была диагностирована у его напарника по команде Донована Митчелла. 17 марта стало известно, что четыре игрока "Бруклина", включая Кевина Дюранта, заразились коронавирусом.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте.
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