Один сотрудник уже скончался: в бразильском Фламенго COVID-19 диагностировали у огромной части клуба

В заявлении пресс-службы "Фламенго" отмечают, что в период с 30 апреля по 3 мая в клубе было сделано 293 теста на коронавирусную инфекцию. Процедуру прошли все без исключения сотрудники и футболисты "Фламенго", а также некоторые из родственников персонала и игроков.

Положительный результат дали 38 тест-систем. Из них три принадлежат футболистам первой команды. Сообщается о бессимптомном течении болезни. От COVID-19 скончался массажист клуба.

Фламенго – действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.