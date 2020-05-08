Один сотрудник уже скончался: в бразильском Фламенго COVID-19 диагностировали у огромной части клуба
Под 40 человек
В заявлении пресс-службы "Фламенго" отмечают, что в период с 30 апреля по 3 мая в клубе было сделано 293 теста на коронавирусную инфекцию. Процедуру прошли все без исключения сотрудники и футболисты "Фламенго", а также некоторые из родственников персонала и игроков.
Положительный результат дали 38 тест-систем. Из них три принадлежат футболистам первой команды. Сообщается о бессимптомном течении болезни. От COVID-19 скончался массажист клуба.
Фламенго – действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.
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Источник:Flamengo
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