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Один сотрудник уже скончался: в бразильском Фламенго COVID-19 диагностировали у огромной части клуба

Южная Америка
(1 голосов)

Под 40 человек

Один сотрудник уже скончался: в бразильском Фламенго COVID-19 диагностировали у огромной части клуба
Новина українською

В заявлении пресс-службы "Фламенго" отмечают, что в период с 30 апреля по 3 мая в клубе было сделано 293 теста на коронавирусную инфекцию. Процедуру прошли все без исключения сотрудники и футболисты "Фламенго", а также некоторые из родственников персонала и игроков.

Положительный результат дали 38 тест-систем. Из них три принадлежат футболистам первой команды. Сообщается о бессимптомном течении болезни. От COVID-19 скончался массажист клуба.

Фламенго – действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) коронавирус
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Источник:
Flamengo

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