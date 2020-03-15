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В Валенсии пять подтвержденных случаев коронавируса

Испания
(1 голосов)

Эпидемия добралась и до Ла Лиги

В Валенсии пять подтвержденных случаев коронавируса
Новина українською

Сразу пятеро представителей "Валенсии" заболели коронавирусом, информирует пресс-служба клуба.

Имена заразившихся не сообщаются. Известно лишь, что одним из них является Эсекиэль Гарай, о чём аргентинец сообщил у себя в Инстаграме.

"Пять положительных случаев коронавируса были обнаружены у игроков первой команды и персонала. Все они изолированы, находятся в своих домах и пребывают в хорошем состоянии.

Помимо информации, которая будет предоставлена в ближайшие часы, клуб вновь заявляет о своей поддержке органов здравоохранения в кампании по информированию населения о том, чтобы они оставались дома и следили за всеми уже опубликованными гигиеническими и профилактическими мерами.

Мы убеждены в том, что благодаря солидарности, ответственности и сильному духу мы сможем победить эту пандемию", – гласит заявление "Валенсии".

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В статье: Валенсия (Испания) Эсекиэль Гарай коронавирус
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
15.03.2020 в 15:50
Жесть...
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