В Фенербахче диагностировано два первых случая коронавируса

Коронавирус вплотную добрался Турции. Несколько дней назад сообщалось о заболевании тренера "Галатасарая".

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Теперь же, как сообщает сайт "Фенербахче", сразу у двух сотрудников был диагностирован вирус. Один из них - это футболист основной команды, а второй - один из врачей клуба.

Полный список заболевших коронавирусом вы можете посмотреть здесь.