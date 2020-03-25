  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. В Фенербахче диагностировано два первых случая коронавируса
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Фенербахче диагностировано два первых случая коронавируса

Турция
(1 голосов)

Один из них, футболист основной команды

В Фенербахче диагностировано два первых случая коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус вплотную добрался Турции. Несколько дней назад сообщалось о заболевании тренера "Галатасарая".

Читайте такжеУ Фатиха Терима диагностирован коронавирус

Теперь же, как сообщает сайт "Фенербахче", сразу у двух сотрудников был диагностирован вирус. Один из них - это футболист основной команды, а второй - один из врачей клуба.

Полный список заболевших коронавирусом вы можете посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...