Турция
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В Фенербахче диагностировано два первых случая коронавируса
Один из них, футболист основной команды
Коронавирус вплотную добрался Турции. Несколько дней назад сообщалось о заболевании тренера "Галатасарая".
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Теперь же, как сообщает сайт "Фенербахче", сразу у двух сотрудников был диагностирован вирус. Один из них - это футболист основной команды, а второй - один из врачей клуба.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) March 25, 2020
https://t.co/edzfy58wmL pic.twitter.com/dNumxZJy0C
Полный список заболевших коронавирусом вы можете посмотреть здесь.
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