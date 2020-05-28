Англия
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У двух футболистов Фулхэма обнаружен коронавирус
Имена игроков не называются
Два футболиста "Фулхэма" сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Клуб не раскрывает личность игроков. Указано, что они были помещены на самоизоляцию. Как информирует Sky Sports, в результате последней серии тестов коронавирус был выявлен у трех игроков английской футбольной лиги.
Все турниры в Англии были прерваны из-за пандемии. Дата их возобновления пока не определена.
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