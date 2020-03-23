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Экс-тренер Эспаньола умер от коронавируса

Испания
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Ему было 84 года

Экс-тренер Эспаньола умер от коронавируса
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Экс-тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет скончался от коронавируса.

Ему было 84 года. Бенито родился в Барселоне, играл на позиции вратаря за несколько клубов, в том числе "Эспаньол" и "Депортиво".

Он становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Испании в 1955 году.

В качестве тренера он также работал в "Депортиво", "Эркулесе" и "Кадисе", трижды выводил команды из Сегунды в Примеру.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Эспаньол (Барселона) коронавирус Бенито Хоанет
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