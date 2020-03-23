Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Эспаньола умер от коронавируса
Ему было 84 года
Экс-тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет скончался от коронавируса.
Ему было 84 года. Бенито родился в Барселоне, играл на позиции вратаря за несколько клубов, в том числе "Эспаньол" и "Депортиво".
Он становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Испании в 1955 году.
В качестве тренера он также работал в "Депортиво", "Эркулесе" и "Кадисе", трижды выводил команды из Сегунды в Примеру.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...