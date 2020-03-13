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+1: Игроки и персонал Эвертона также ушли в самоизоляцию

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+1: Игроки и персонал Эвертона также ушли в самоизоляцию
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Весь состав первой команды "Эвертона" и тренерский штаб отправились в самоизоляцию согласно медицинским советам; "ириски" должны были принять "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби в понедельник, 16 марта. Пресс-служба клуба отметила в своем заявлении следующее:

"Мы можем подтвердить, что в качестве меры предосторожности весь состав и тренерский штаб отправляются на карантин после получения медицинской консультации. Данный шаг был предпринят после того, как игрок первой команды сообщил о симптомах коронавируса. Мы следим за состоянием его здоровья, а также самочувствием всех остальных футболистов и персонала. Будем сообщать обо всех новых событиях".

Таким образом, база, стадион, фан-шоп и штаб-квартира клуба пока не обслуживаются работниками.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) коронавирус
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