+1: Игроки и персонал Эвертона также ушли в самоизоляцию

Весь состав первой команды "Эвертона" и тренерский штаб отправились в самоизоляцию согласно медицинским советам; "ириски" должны были принять "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби в понедельник, 16 марта. Пресс-служба клуба отметила в своем заявлении следующее:

"Мы можем подтвердить, что в качестве меры предосторожности весь состав и тренерский штаб отправляются на карантин после получения медицинской консультации. Данный шаг был предпринят после того, как игрок первой команды сообщил о симптомах коронавируса. Мы следим за состоянием его здоровья, а также самочувствием всех остальных футболистов и персонала. Будем сообщать обо всех новых событиях".

Таким образом, база, стадион, фан-шоп и штаб-квартира клуба пока не обслуживаются работниками.