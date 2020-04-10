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Экс-футболист сборной Англии госпитализирован с коронавирусом

Англия
(1 голосов)

Хантеру 76 лет

Экс-футболист сборной Англии госпитализирован с коронавирусом
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Экс-футболист сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Норман Хантер попал в больницу после того, как результат его теста на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается на официальном сайте "Лидса".

"Мы хотели бы воспользоваться возможностью и напомнить общественности и СМИ, они нужно уважать Нормана и его семью и оставить им личное пространство, необходимое в это тяжёлое время. Продолжай бороться, Норман, мы все с тобой", – сказано в заявлении.

76-летний Хантер — чемпион мира 1966 года, а также бронзовый призёр чемпионата Европы 1968 года. Хантер выступал за "Лидс" с 1962 по 1976 год, дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1988-м занимал пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

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В статье: Лидс Юнайтед Сборная Англии коронавирус Норман Хантер
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