Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У восьми игроков Вест Хэма выявлены симптомы коронавируса
К счастью, у всех симптомы проявляются в легкой форме
"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко также коснулась эпидемия коронавируса. По словам вице-председателя правления клуба Каррен Брэйди, у восьми игроков проявились симптомы COVID-19.
"У всех из них проявляются легкие симптомы. С облегчением отмечу, что с ними, как и с их семьями, все хорошо.
Но болезнь всё ещё остается в одном рукопожатии или чихе от нас, так что никто не должен быть самодовольным", — приводит слова Брэди The Sun.
Имена возможных носителей коронавируса остаются неназванными.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...