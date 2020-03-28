У восьми игроков Вест Хэма выявлены симптомы коронавируса

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко также коснулась эпидемия коронавируса. По словам вице-председателя правления клуба Каррен Брэйди, у восьми игроков проявились симптомы COVID-19.

"У всех из них проявляются легкие симптомы. С облегчением отмечу, что с ними, как и с их семьями, все хорошо.

Но болезнь всё ещё остается в одном рукопожатии или чихе от нас, так что никто не должен быть самодовольным", — приводит слова Брэди The Sun.