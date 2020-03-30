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Топ-команда Формулы-1 хотела заразить своих гонщиков коронавирусом
От этой сомнительной идеи отказались.
Советник Ред Булла Хельмут Марко сообщил, что руководство команды рассматривало вариант, при котором гонщиков сознательно бы заразили коронавирусом, чтобы они больше не опасались пандемии.
"Была идея организовать лагерь с гонщиками, включая и юниоров. Они бы заразились, быстро переболели и забыли бы об этом. Они молодые и здоровые парни, но эту идею приняли не очень хорошо", - цитирует Марко Motosport.
Марко считает, что переболел коронавирусом еще в феврале. Этого же он желает и лидеру Ред Булла Максу Ферстаппену – чтобы голландец позже не столкнулся с коронавирусом, когда будет начат сезон в Формуле-1.
В связи с пандемией коронавируса Формула-1 отменила 8 гран-при. В лучшем случае сезон начнется 14 июня в Монреале.