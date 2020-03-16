Валенсия объявила о новых случаях коронавируса - 35% сотрудников команды имеют положительный тест

Как передает официальная пресс-служба "Валенсии", в клубе зафиксированны новые случаи коронавируса. Однако фамилии игроков не называются.

Читайте также В Валенсии пять подтвержденных случаев коронавируса

Сейчас в клубе 35 процентов сотрудников команды имеют положительный результат. "Валенсия" настаивает, чтобы люди лишний раз не выходили из дому и постарались обезопасить себя от недуга.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие чемпионата поставлены на паузу. Уже завтра УЕФА может принять решение о прекращении сезона.