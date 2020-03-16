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Валенсия объявила о новых случаях коронавируса - 35% сотрудников команды имеют положительный тест
В прошлом месяце они играли в Италии в Лиге Чемпионов
Как передает официальная пресс-служба "Валенсии", в клубе зафиксированны новые случаи коронавируса. Однако фамилии игроков не называются.
Сейчас в клубе 35 процентов сотрудников команды имеют положительный результат. "Валенсия" настаивает, чтобы люди лишний раз не выходили из дому и постарались обезопасить себя от недуга.
COMUNICADO OFICIAL— Valencia CF (@valenciacf) March 16, 2020
https://t.co/5WeiVEPE8U#QuédateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/x1ugWy6Ker
Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие чемпионата поставлены на паузу. Уже завтра УЕФА может принять решение о прекращении сезона.