  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия объявила о новых случаях коронавируса - 35% сотрудников команды имеют положительный тест
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия объявила о новых случаях коронавируса - 35% сотрудников команды имеют положительный тест

Испания
(1 голосов)

В прошлом месяце они играли в Италии в Лиге Чемпионов

Валенсия объявила о новых случаях коронавируса - 35% сотрудников команды имеют положительный тест
UA-Футбол
Новина українською

Как передает официальная пресс-служба "Валенсии", в клубе зафиксированны новые случаи коронавируса. Однако фамилии игроков не называются.

Читайте такжеВ Валенсии пять подтвержденных случаев коронавируса

Сейчас в клубе 35 процентов сотрудников команды имеют положительный результат. "Валенсия" настаивает, чтобы люди лишний раз не выходили из дому и постарались обезопасить себя от недуга.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие чемпионата поставлены на паузу. Уже завтра УЕФА может принять решение о прекращении сезона.

Читайте такжеAS: УЕФА признает чемпионами своих стран нынешних лидеров, если турниры не будут продолжены
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...