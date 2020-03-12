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Макларен не выступит на Гран-при Австралии. У сотрудника команды обнаружили коронавирус
McLaren Racing отказался от участия в первом Гран-при сезона в Мельбурне.
Один из сотрудников Макларена сдал положительный тест на коронавирус. Команда официально подтвердила эту информацию и сообщила, что в связи с угрозой распространения болезни снимается с Гран-при Австралии.
"Сотрудник самоизолировался, как только почувствовал симптомы заболевания. Теперь за ним следят местные медицинские службы.
Решение принято не только в интересах заботы о здоровье сотрудников и партнеров Макларена, но и в интересах участников чемпионата, болельщиков и акционеров Формулы-1", - говорится в официальном заявлении Макларена.
McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev— McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020
Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне с 13 по 15 марта.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Гран-при Вьетнама будет перенесен из-за коронавируса.