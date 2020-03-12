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Макларен не выступит на Гран-при Австралии. У сотрудника команды обнаружили коронавирус

Автоспорт
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McLaren Racing отказался от участия в первом Гран-при сезона в Мельбурне.

Макларен не выступит на Гран-при Австралии. У сотрудника команды обнаружили коронавирус
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Один из сотрудников Макларена сдал положительный тест на коронавирус. Команда официально подтвердила эту информацию и сообщила, что в связи с угрозой распространения болезни снимается с Гран-при Австралии.

"Сотрудник самоизолировался, как только почувствовал симптомы заболевания. Теперь за ним следят местные медицинские службы.

Решение принято не только в интересах заботы о здоровье сотрудников и партнеров Макларена, но и в интересах участников чемпионата, болельщиков и акционеров Формулы-1", - говорится в официальном заявлении Макларена.

Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне с 13 по 15 марта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Гран-при Вьетнама будет перенесен из-за коронавируса.

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В статье: формула-1 Макларен коронавирус
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